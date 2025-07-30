За неделю жители Черноземья отдали мошенникам более 53 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 53,7 млн руб. за неделю с 21 по 28 июня. Это следует из данных, опубликованных региональными управлениями МВД. Больше всего денег преступникам отдали белгородцы, тамбовчане и орловчане не лишились ни копейки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители Белгородской области передали мошенникам 32,5 млн руб. (из них 2 млн были взяты в кредит), Воронежской области — 14,7 млн руб., Курской — 4,9 млн руб., Липецкой — 1,9 млн руб.

Самой популярной схемой аферистов остается «звонок из банка или от правоохранителя», в котором жертву убеждают спасти свои средства от преступников, переведя их на безопасный счет, взяв кредит или раскрыв персональные данные. Также за прошедшую неделю мошенники выманивали у жителей макрорегиона деньги под предлогом инвестиций, а также сообщений о том, что граждане финансируют запрещенные организации.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии).

На прошлой неделе жители Черноземья отдали мошенникам 47,1 млн руб.

Егор Якимов