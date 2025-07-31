Одна колонка на всех

Управление капитального строительства Уфы сумело в арбитражном суде Башкирии заставить «Уфаводоканал» выдать технические условия на подключение школы в Нагаево к сетям водоснабжения и водоотведения. По мнению «Уфаводоканала», увеличивающееся население села не позволит обеспечить водой и жилые кварталы, и соцобъекты, а подключение к сетям еще и образовательного учреждения грозит перебоями в водоснабжении. Не согласившись с отказом, чиновники обратились с иском. Сославшись на заключение эксперта, суд решил, что мощностей водозабора хватит на всех. Юристы разошлись в оценке ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Уфаводоканал" проиграл судебный спор со структурой уфимской мэрии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ "Уфаводоканал" проиграл судебный спор со структурой уфимской мэрии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ГУП «Уфаводоканал» будет вынуждено выдать управлению капитального строительства мэрии Уфы (УКС) технические условия на присоединение к своим сетям дошкольного отделения школы №147 в Нагаево. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии.

Как следует из материалов дела, в августе 2023 года УКС заключило с ООО «РАИР» контракт на проектно-изыскательские работы для реконструкции дошкольного отделения. Для начала работ компания попросила у «Уфаводоканала» технические условия на присоединение к сетям водоснабжения, однако получила отказ, мотивированный препятствиями технического характера. Не согласившись, УКС, как заказчик реконструкции, обратилось в арбитражный суд.

В отзыве на исковое заявление «Уфаводоканал» утверждал, что мощности водозабора «Нагаево», на подключение к которому настаивали заказчик и проектировщик, не рассчитаны на квартал, в котором расположено дошкольное отделение. Кроме того, доказывало предприятие, на момент разбирательств водозабор уже обслуживал 615 жилых домов и школу, в очереди были 18 абонентов, уже получивших техусловия на подключение, а также 485 потенциальных потребителей с учетом развития Нагаево.

С учетом этого, рассчитал ответчик, среднесуточное потребление должно было достичь 1,1 тыс. куб. м питьевой воды в сутки, а при пиковой нагрузке — 1,9 тыс. куб. м, что на 679,3 куб. м выше максимальной производительности. Полное подключение всех жилых домов в зоне обслуживания водозабора приведет к дефициту мощностей, заявил «Уфаводоканал» в отзыве на исковое заявление.

Для того чтобы оценить, хватит ли мощностей водозабора для обеспечения дошкольного отделения, суд назначил экспертизу, которую провел индивидуальный предприниматель Сергей Кривцов. Он рассчитал, что общая потребность нынешних абонентов вместе с жителями Нагаево, получившими техусловия на подключение, составляет чуть более 1 тыс. куб. м воды в сутки. Таким образом, заключил эксперт, для присоединения соцобъекта имеется резерв 167,7 куб. м, тогда как для дошкольного отделения требуется всего 14,4 куб. м воды в сутки.

«Уфаводоканал» с выводами не согласился, так как, по его мнению, эксперт не принял во внимание 485 потенциальных потребителей. Более того, по мнению ответчика, господин Кривцов не мог дать верную оценку, так как не является специалистом в области водоснабжения. Расчеты эксперта, предупреждало предприятие, могут привести к перебоям водоснабжения либо в жилые дома, либо в школу.

Арбитражный суд Башкирии не нашел повода не доверять результатам экспертизы. Посчитав их достаточными для принятия решения, он обязал «Уфаводоканал» в течение двух месяцев выдать технические условия на присоединение реконструируемого дошкольного отделения к сетям водоснабжения и канализации.

В «Уфаводоканале» ситуацию вчера не комментировали.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что ответчику сложно будет оспорить выводы экспертизы, так как «Уфаводоканал» не представил собственной экспертизы или иных научно обоснованных расчетов, опровергающих заключения Сергея Кривцова.

«Что касается собственных расчетов ответчика, то они носили весьма умозрительный характер и основаны на гипотетических сценариях полного подключения всех потенциальных потребителей. При этом правовая позиция, согласно которой технические условия должны выдаваться исходя из текущих технических возможностей, а не из предположений о будущем развитии территории, больше находит поддержку в судебной практике»,— пояснил господин Шицле.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров, напротив, считает, что суд проигнорировал риски дефицита водоснабжения, приняв решение, ставящее, по его мнению, под удар экологическую безопасность и право граждан на бесперебойное водоснабжение. По мнению собеседника «Ъ», экспертиза ошибочно исключила будущих потребителей из своего анализа и не учла пиковые нагрузки.

«В апелляции “Уфаводоканал” вправе оспорить заключение экспертизы, акцентируя внимание на методической ошибке, неспециализацию эксперта в сфере водоснабжения, а также риск коллапса системы при форсированном подключении нового объекта»,— уверен господин Жаров.

Идэль Гумеров