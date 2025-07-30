В области ждут грозу с шквалистым ветром
Министерство региональной безопасности Ярославской области предупредило о надвигающейся грозе с ливнем и градом. В ближайшие 1-3 часа в некоторых районах региона возможны шквалистые порывы ветра до 12-17 м/с.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В связи с ухудшением погоды жителям советуют избегать деревьев, линий электропередач и неустойчивых конструкций. Также рекомендуется не парковать автомобили рядом с этими объектами.
В случае экстренных ситуаций можно связаться с экстренными службами по телефону 112.