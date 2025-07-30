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В области ждут грозу с шквалистым ветром

Министерство региональной безопасности Ярославской области предупредило о надвигающейся грозе с ливнем и градом. В ближайшие 1-3 часа в некоторых районах региона возможны шквалистые порывы ветра до 12-17 м/с.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с ухудшением погоды жителям советуют избегать деревьев, линий электропередач и неустойчивых конструкций. Также рекомендуется не парковать автомобили рядом с этими объектами.

В случае экстренных ситуаций можно связаться с экстренными службами по телефону 112.

Антон Голицын

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