Проезд по улице Милиционной в Ижевске откроется утром 31 июля

Движение транспорта по улице Милиционной в Ижевске откроют 31 июля в 09:00, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. Дорогу закрывали на время проведения дорожного ремонта и обновления коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, «ВКонтакте» Фото: Дмитрий Чистяков, «ВКонтакте»

Во время перекрытия дорог МУП «Ижводоканал» обновил водопроводные и канализационные сети. Специалисты санировали два участка протяженностью 260 м с помощью протяжки полимерного рукава в существующий водопровод. Для исключения возможности движения грунта и просадки асфальта дорожники укрепили основание дороги от улицы Бородина до проезда имени Дерябина.

На участке продолжатся работы, не мешающие проезду машин. На данный момент завершается укладка второго слоя асфальта. После этого рабочие установят бордюрные камни и обновят тротуар. Сотрудники МУП «Ижводоканал» модернизируют канализационный коллектор. По возможности работы будут проводиться ночью.