Прокуратура Башкирии требует аннулировать продажу имущества завода «Авангард»

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску республиканской прокуратуры к ФКП «Авангард», АО «Урал-Нафта +» и арбитражному управляющему Дмитрию Молину. Надзорное ведомство требует признать ничтожной продажу «Авангардом» в пользу «Урал-Нафты +» склада легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сливно-наливной и трубопроводной эстакады, состоявшуюся в 2003 году.

Кроме того, прокуратура требует аннулировать последующую реализацию названных объектов недвижимости, находящихся в Стерлитамаке.

В качестве обеспечения иска суд арестовал сооружения и запретил региональному управлению Роскадастра перерегистрировать их.

Заседание по делу назначено на 8 сентября. Третьим лицом к разбирательствам привлечена госкорпорация «Ростех».

ФКП «Авангард» находится в Стерлитамаке, принадлежит «Ростеху», производит порох и ракетное топливо.

АО «Урал-Нафта+», по данным Rusprofile, зарегистрировано в 2005 году в Зубово Уфимского района, занимается производством нефтепродуктов. В прошлом году финансовые показатели компании были нулевыми.

Идэль Гумеров