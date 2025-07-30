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С поправкой на тренды

В Ростове состоялась дискуссия о дальнейшем развитии жилищного строительства

В столице Дона прошел экспертный круглый стол «Жилая недвижимость-2025. Куда движется рынок?», организатором которого выступил «Ъ-Ростов». Участники встречи обсудили проблемы и перспективы отрасли, объемы построенного в первом полугодии жилья и темпы ввода объектов, тренд на комплексное развитие территорий (КРТ), изменения нормативно-правовой базы. Для более динамичного развития этой сферы необходимо разрабатывать проекты с четким соблюдением критериев КРТ, уделять больше внимания вопросам комфорта и безопасности жильцов, прислушиваться к их пожеланиям и учитывать в работе. К таким выводам пришли представители застройщиков и эксперты. Подробности — в нашей фотогалерее.

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Площадкой для мероприятия стал конференц-зал отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4*

Площадкой для мероприятия стал конференц-зал отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4*

Фото: Андрей Бойко

К участникам встречи обратилась Татьяна Быкадорова, управляющая Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4*

К участникам встречи обратилась Татьяна Быкадорова, управляющая Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4*

Фото: Андрей Бойко

Замминистра строительства и территориального развития Дона Глеб Мельников сообщил, что за первую половину 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 346 тыс. кв. м многоквартирного жилья

Замминистра строительства и территориального развития Дона Глеб Мельников сообщил, что за первую половину 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 346 тыс. кв. м многоквартирного жилья

Фото: Андрей Бойко

Присутствовавшие на встрече представители компаний и СМИ внимательно слушали выступление чиновника

Присутствовавшие на встрече представители компаний и СМИ внимательно слушали выступление чиновника

Фото: Андрей Бойко

Замдиректора по научной работе ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства», кандидат архитектуры Оксана Садковская отметила, что региональные нормативы градостроительного проектирования надо учитывать в документах территориального планирования и на старте разработки проектов

Замдиректора по научной работе ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства», кандидат архитектуры Оксана Садковская отметила, что региональные нормативы градостроительного проектирования надо учитывать в документах территориального планирования и на старте разработки проектов

Фото: Андрей Бойко

Гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько рассказал, что сейчас в Ростове-на-Дону заявлены к реализации 3,8 млн кв. м жилья, из которых 3,4 млн «квадратов» –реальные проекты

Гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько рассказал, что сейчас в Ростове-на-Дону заявлены к реализации 3,8 млн кв. м жилья, из которых 3,4 млн «квадратов» –реальные проекты

Фото: Андрей Бойко

Приведенные экспертом цифры вызвали живой интерес у аудитории

Приведенные экспертом цифры вызвали живой интерес у аудитории

Фото: Андрей Бойко

Гендиректор и учредитель проектов URBAN Ольга Хасанова отметила, что среди покупателей квартир высоким спросом пользуются «евродвушки»: на них приходится 43% продаж жилья комфорт- и бизнес-классов

Гендиректор и учредитель проектов URBAN Ольга Хасанова отметила, что среди покупателей квартир высоким спросом пользуются «евродвушки»: на них приходится 43% продаж жилья комфорт- и бизнес-классов

Фото: Андрей Бойко

По словам директора по продажам региона ФД «Неометрия» Дмитрия Романишко, средняя стоимость 1 кв. м в Ростове на конец июня составляла почти 145 тыс. руб., на 6% выше показателя конца 2024 года

По словам директора по продажам региона ФД «Неометрия» Дмитрия Романишко, средняя стоимость 1 кв. м в Ростове на конец июня составляла почти 145 тыс. руб., на 6% выше показателя конца 2024 года

Фото: Андрей Бойко

Директор «ИНПК Девелопмент» Роман Чумак отметил, что нормы КРТ – инструмент, позволяющий застройщику формировать среду, которая обеспечила бы потребности человека в социальной, транспортной и др. инфраструктуре

Директор «ИНПК Девелопмент» Роман Чумак отметил, что нормы КРТ – инструмент, позволяющий застройщику формировать среду, которая обеспечила бы потребности человека в социальной, транспортной и др. инфраструктуре

Фото: Андрей Бойко

Зрители живо реагировали на выступления экспертов: вопросы звучали после каждого выступления

Зрители живо реагировали на выступления экспертов: вопросы звучали после каждого выступления

Фото: Андрей Бойко

Сейчас нужны объекты, в которых будет не только комфортно жить и работать, но и отдыхать, не покидая дома, заметила директор по маркетингу ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Юлия Лазарева

Сейчас нужны объекты, в которых будет не только комфортно жить и работать, но и отдыхать, не покидая дома, заметила директор по маркетингу ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Юлия Лазарева

Фото: Андрей Бойко

По словам директора по строительству ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Станислава Котченко, тенденция на рынке региона складывается таким образом, что актуальной становится продажа не участков и домов, а пространства

По словам директора по строительству ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Станислава Котченко, тенденция на рынке региона складывается таким образом, что актуальной становится продажа не участков и домов, а пространства

Фото: Андрей Бойко

Директор по среднему бизнесу Альфа-Банка в Ростовской области Андрей Костин заметил, что финансирование жилищных проектов в регионе показало положительную динамику в 2024 году и первой половине 2025-го, даже несмотря на приостановку разрешений на строительство

Директор по среднему бизнесу Альфа-Банка в Ростовской области Андрей Костин заметил, что финансирование жилищных проектов в регионе показало положительную динамику в 2024 году и первой половине 2025-го, даже несмотря на приостановку разрешений на строительство

Фото: Предоставлено спикером

По мнению гендиректора и партнера «Мадригал-лаборатория», основателя сервиса ИИ-менеджеров по продажам Sellergpt Марка Березкина, технологии на основе искусственного интеллекта позволяют решать такие задачи, как повышение качества обслуживания жителей, обеспечение информационной безопасности и об актуальных сроках сдачи ЖК

По мнению гендиректора и партнера «Мадригал-лаборатория», основателя сервиса ИИ-менеджеров по продажам Sellergpt Марка Березкина, технологии на основе искусственного интеллекта позволяют решать такие задачи, как повышение качества обслуживания жителей, обеспечение информационной безопасности и об актуальных сроках сдачи ЖК

Фото: Андрей Бойко

Элина Куринная, руководитель направления продаж федеральным клиентам Юга и Черноземья компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд ДОМ.РУ), отметила, что в последние годы растет спрос со стороны жителей многоквартирных домов на внедрение технологий умного дома

Элина Куринная, руководитель направления продаж федеральным клиентам Юга и Черноземья компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд ДОМ.РУ), отметила, что в последние годы растет спрос со стороны жителей многоквартирных домов на внедрение технологий умного дома

Фото: Андрей Бойко

Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке

Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке

Фото: Андрей Бойко

Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке

Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке

Фото: Андрей Бойко

В качестве партнеров мероприятия выступили ФД «Неометрия», «ИНПК Девелопмент», ООО «АДДК», Альфа-Банк, наставник в сфере недвижимости Ирина Кизим, бренд «Вина Арпачина» и «Мадригал-лаборатория»

В качестве партнеров мероприятия выступили ФД «Неометрия», «ИНПК Девелопмент», ООО «АДДК», Альфа-Банк, наставник в сфере недвижимости Ирина Кизим, бренд «Вина Арпачина» и «Мадригал-лаборатория»

Фото: Андрей Бойко

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Площадкой для мероприятия стал конференц-зал отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4*

Фото: Андрей Бойко

К участникам встречи обратилась Татьяна Быкадорова, управляющая Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4*

Фото: Андрей Бойко

Замминистра строительства и территориального развития Дона Глеб Мельников сообщил, что за первую половину 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 346 тыс. кв. м многоквартирного жилья

Фото: Андрей Бойко

Присутствовавшие на встрече представители компаний и СМИ внимательно слушали выступление чиновника

Фото: Андрей Бойко

Замдиректора по научной работе ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства», кандидат архитектуры Оксана Садковская отметила, что региональные нормативы градостроительного проектирования надо учитывать в документах территориального планирования и на старте разработки проектов

Фото: Андрей Бойко

Гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько рассказал, что сейчас в Ростове-на-Дону заявлены к реализации 3,8 млн кв. м жилья, из которых 3,4 млн «квадратов» –реальные проекты

Фото: Андрей Бойко

Приведенные экспертом цифры вызвали живой интерес у аудитории

Фото: Андрей Бойко

Гендиректор и учредитель проектов URBAN Ольга Хасанова отметила, что среди покупателей квартир высоким спросом пользуются «евродвушки»: на них приходится 43% продаж жилья комфорт- и бизнес-классов

Фото: Андрей Бойко

По словам директора по продажам региона ФД «Неометрия» Дмитрия Романишко, средняя стоимость 1 кв. м в Ростове на конец июня составляла почти 145 тыс. руб., на 6% выше показателя конца 2024 года

Фото: Андрей Бойко

Директор «ИНПК Девелопмент» Роман Чумак отметил, что нормы КРТ – инструмент, позволяющий застройщику формировать среду, которая обеспечила бы потребности человека в социальной, транспортной и др. инфраструктуре

Фото: Андрей Бойко

Зрители живо реагировали на выступления экспертов: вопросы звучали после каждого выступления

Фото: Андрей Бойко

Сейчас нужны объекты, в которых будет не только комфортно жить и работать, но и отдыхать, не покидая дома, заметила директор по маркетингу ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Юлия Лазарева

Фото: Андрей Бойко

По словам директора по строительству ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Станислава Котченко, тенденция на рынке региона складывается таким образом, что актуальной становится продажа не участков и домов, а пространства

Фото: Андрей Бойко

Директор по среднему бизнесу Альфа-Банка в Ростовской области Андрей Костин заметил, что финансирование жилищных проектов в регионе показало положительную динамику в 2024 году и первой половине 2025-го, даже несмотря на приостановку разрешений на строительство

Фото: Предоставлено спикером

По мнению гендиректора и партнера «Мадригал-лаборатория», основателя сервиса ИИ-менеджеров по продажам Sellergpt Марка Березкина, технологии на основе искусственного интеллекта позволяют решать такие задачи, как повышение качества обслуживания жителей, обеспечение информационной безопасности и об актуальных сроках сдачи ЖК

Фото: Андрей Бойко

Элина Куринная, руководитель направления продаж федеральным клиентам Юга и Черноземья компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд ДОМ.РУ), отметила, что в последние годы растет спрос со стороны жителей многоквартирных домов на внедрение технологий умного дома

Фото: Андрей Бойко

Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке

Фото: Андрей Бойко

Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке

Фото: Андрей Бойко

В качестве партнеров мероприятия выступили ФД «Неометрия», «ИНПК Девелопмент», ООО «АДДК», Альфа-Банк, наставник в сфере недвижимости Ирина Кизим, бренд «Вина Арпачина» и «Мадригал-лаборатория»

Фото: Андрей Бойко

В столице Дона прошел экспертный круглый стол «Жилая недвижимость-2025. Куда движется рынок?», организатором которого выступил «Ъ-Ростов». Участники встречи обсудили проблемы и перспективы отрасли, объемы построенного в первом полугодии жилья и темпы ввода объектов, тренд на комплексное развитие территорий (КРТ), изменения нормативно-правовой базы. Для более динамичного развития этой сферы необходимо разрабатывать проекты с четким соблюдением критериев КРТ, уделять больше внимания вопросам комфорта и безопасности жильцов, прислушиваться к их пожеланиям и учитывать в работе. К таким выводам пришли представители застройщиков и эксперты. Подробности — в нашей фотогалерее.

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