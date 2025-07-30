С поправкой на тренды
В Ростове состоялась дискуссия о дальнейшем развитии жилищного строительства
В столице Дона прошел экспертный круглый стол «Жилая недвижимость-2025. Куда движется рынок?», организатором которого выступил «Ъ-Ростов». Участники встречи обсудили проблемы и перспективы отрасли, объемы построенного в первом полугодии жилья и темпы ввода объектов, тренд на комплексное развитие территорий (КРТ), изменения нормативно-правовой базы. Для более динамичного развития этой сферы необходимо разрабатывать проекты с четким соблюдением критериев КРТ, уделять больше внимания вопросам комфорта и безопасности жильцов, прислушиваться к их пожеланиям и учитывать в работе. К таким выводам пришли представители застройщиков и эксперты. Подробности — в нашей фотогалерее.
В столице Дона прошел экспертный круглый стол «Жилая недвижимость-2025. Куда движется рынок?», организатором которого выступил «Ъ-Ростов». Участники встречи обсудили проблемы и перспективы отрасли, объемы построенного в первом полугодии жилья и темпы ввода объектов, тренд на комплексное развитие территорий (КРТ), изменения нормативно-правовой базы. Для более динамичного развития этой сферы необходимо разрабатывать проекты с четким соблюдением критериев КРТ, уделять больше внимания вопросам комфорта и безопасности жильцов, прислушиваться к их пожеланиям и учитывать в работе. К таким выводам пришли представители застройщиков и эксперты. Подробности — в нашей фотогалерее.