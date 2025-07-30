С поправкой на тренды

В столице Дона прошел экспертный круглый стол «Жилая недвижимость-2025. Куда движется рынок?», организатором которого выступил «Ъ-Ростов». Участники встречи обсудили проблемы и перспективы отрасли, объемы построенного в первом полугодии жилья и темпы ввода объектов, тренд на комплексное развитие территорий (КРТ), изменения нормативно-правовой базы. Для более динамичного развития этой сферы необходимо разрабатывать проекты с четким соблюдением критериев КРТ, уделять больше внимания вопросам комфорта и безопасности жильцов, прислушиваться к их пожеланиям и учитывать в работе. К таким выводам пришли представители застройщиков и эксперты. Подробности — в нашей фотогалерее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Площадкой для мероприятия стал конференц-зал отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4* Фото: Андрей Бойко К участникам встречи обратилась Татьяна Быкадорова, управляющая Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4* Фото: Андрей Бойко Замминистра строительства и территориального развития Дона Глеб Мельников сообщил, что за первую половину 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 346 тыс. кв. м многоквартирного жилья Фото: Андрей Бойко Присутствовавшие на встрече представители компаний и СМИ внимательно слушали выступление чиновника Фото: Андрей Бойко Замдиректора по научной работе ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства», кандидат архитектуры Оксана Садковская отметила, что региональные нормативы градостроительного проектирования надо учитывать в документах территориального планирования и на старте разработки проектов Фото: Андрей Бойко Гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько рассказал, что сейчас в Ростове-на-Дону заявлены к реализации 3,8 млн кв. м жилья, из которых 3,4 млн «квадратов» –реальные проекты Фото: Андрей Бойко Приведенные экспертом цифры вызвали живой интерес у аудитории Фото: Андрей Бойко Гендиректор и учредитель проектов URBAN Ольга Хасанова отметила, что среди покупателей квартир высоким спросом пользуются «евродвушки»: на них приходится 43% продаж жилья комфорт- и бизнес-классов Фото: Андрей Бойко По словам директора по продажам региона ФД «Неометрия» Дмитрия Романишко, средняя стоимость 1 кв. м в Ростове на конец июня составляла почти 145 тыс. руб., на 6% выше показателя конца 2024 года Фото: Андрей Бойко Директор «ИНПК Девелопмент» Роман Чумак отметил, что нормы КРТ – инструмент, позволяющий застройщику формировать среду, которая обеспечила бы потребности человека в социальной, транспортной и др. инфраструктуре Фото: Андрей Бойко Зрители живо реагировали на выступления экспертов: вопросы звучали после каждого выступления Фото: Андрей Бойко Сейчас нужны объекты, в которых будет не только комфортно жить и работать, но и отдыхать, не покидая дома, заметила директор по маркетингу ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Юлия Лазарева Фото: Андрей Бойко По словам директора по строительству ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Станислава Котченко, тенденция на рынке региона складывается таким образом, что актуальной становится продажа не участков и домов, а пространства Фото: Андрей Бойко Директор по среднему бизнесу Альфа-Банка в Ростовской области Андрей Костин заметил, что финансирование жилищных проектов в регионе показало положительную динамику в 2024 году и первой половине 2025-го, даже несмотря на приостановку разрешений на строительство Фото: Предоставлено спикером По мнению гендиректора и партнера «Мадригал-лаборатория», основателя сервиса ИИ-менеджеров по продажам Sellergpt Марка Березкина, технологии на основе искусственного интеллекта позволяют решать такие задачи, как повышение качества обслуживания жителей, обеспечение информационной безопасности и об актуальных сроках сдачи ЖК Фото: Андрей Бойко Элина Куринная, руководитель направления продаж федеральным клиентам Юга и Черноземья компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд ДОМ.РУ), отметила, что в последние годы растет спрос со стороны жителей многоквартирных домов на внедрение технологий умного дома Фото: Андрей Бойко Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке Фото: Андрей Бойко Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке Фото: Андрей Бойко В качестве партнеров мероприятия выступили ФД «Неометрия», «ИНПК Девелопмент», ООО «АДДК», Альфа-Банк, наставник в сфере недвижимости Ирина Кизим, бренд «Вина Арпачина» и «Мадригал-лаборатория» Фото: Андрей Бойко Следующая фотография 1 / 19 Площадкой для мероприятия стал конференц-зал отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4* Фото: Андрей Бойко К участникам встречи обратилась Татьяна Быкадорова, управляющая Hotel Gorizont Rostov-on-Don 4* Фото: Андрей Бойко Замминистра строительства и территориального развития Дона Глеб Мельников сообщил, что за первую половину 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 346 тыс. кв. м многоквартирного жилья Фото: Андрей Бойко Присутствовавшие на встрече представители компаний и СМИ внимательно слушали выступление чиновника Фото: Андрей Бойко Замдиректора по научной работе ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства», кандидат архитектуры Оксана Садковская отметила, что региональные нормативы градостроительного проектирования надо учитывать в документах территориального планирования и на старте разработки проектов Фото: Андрей Бойко Гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько рассказал, что сейчас в Ростове-на-Дону заявлены к реализации 3,8 млн кв. м жилья, из которых 3,4 млн «квадратов» –реальные проекты Фото: Андрей Бойко Приведенные экспертом цифры вызвали живой интерес у аудитории Фото: Андрей Бойко Гендиректор и учредитель проектов URBAN Ольга Хасанова отметила, что среди покупателей квартир высоким спросом пользуются «евродвушки»: на них приходится 43% продаж жилья комфорт- и бизнес-классов Фото: Андрей Бойко По словам директора по продажам региона ФД «Неометрия» Дмитрия Романишко, средняя стоимость 1 кв. м в Ростове на конец июня составляла почти 145 тыс. руб., на 6% выше показателя конца 2024 года Фото: Андрей Бойко Директор «ИНПК Девелопмент» Роман Чумак отметил, что нормы КРТ – инструмент, позволяющий застройщику формировать среду, которая обеспечила бы потребности человека в социальной, транспортной и др. инфраструктуре Фото: Андрей Бойко Зрители живо реагировали на выступления экспертов: вопросы звучали после каждого выступления Фото: Андрей Бойко Сейчас нужны объекты, в которых будет не только комфортно жить и работать, но и отдыхать, не покидая дома, заметила директор по маркетингу ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Юлия Лазарева Фото: Андрей Бойко По словам директора по строительству ООО «Азово-Донская Девелоперская компания» Станислава Котченко, тенденция на рынке региона складывается таким образом, что актуальной становится продажа не участков и домов, а пространства Фото: Андрей Бойко Директор по среднему бизнесу Альфа-Банка в Ростовской области Андрей Костин заметил, что финансирование жилищных проектов в регионе показало положительную динамику в 2024 году и первой половине 2025-го, даже несмотря на приостановку разрешений на строительство Фото: Предоставлено спикером По мнению гендиректора и партнера «Мадригал-лаборатория», основателя сервиса ИИ-менеджеров по продажам Sellergpt Марка Березкина, технологии на основе искусственного интеллекта позволяют решать такие задачи, как повышение качества обслуживания жителей, обеспечение информационной безопасности и об актуальных сроках сдачи ЖК Фото: Андрей Бойко Элина Куринная, руководитель направления продаж федеральным клиентам Юга и Черноземья компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд ДОМ.РУ), отметила, что в последние годы растет спрос со стороны жителей многоквартирных домов на внедрение технологий умного дома Фото: Андрей Бойко Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке Фото: Андрей Бойко Дискуссия продолжалась и после завершения деловой части — в неформальной обстановке Фото: Андрей Бойко В качестве партнеров мероприятия выступили ФД «Неометрия», «ИНПК Девелопмент», ООО «АДДК», Альфа-Банк, наставник в сфере недвижимости Ирина Кизим, бренд «Вина Арпачина» и «Мадригал-лаборатория» Фото: Андрей Бойко

В столице Дона прошел экспертный круглый стол «Жилая недвижимость-2025. Куда движется рынок?», организатором которого выступил «Ъ-Ростов». Участники встречи обсудили проблемы и перспективы отрасли, объемы построенного в первом полугодии жилья и темпы ввода объектов, тренд на комплексное развитие территорий (КРТ), изменения нормативно-правовой базы. Для более динамичного развития этой сферы необходимо разрабатывать проекты с четким соблюдением критериев КРТ, уделять больше внимания вопросам комфорта и безопасности жильцов, прислушиваться к их пожеланиям и учитывать в работе. К таким выводам пришли представители застройщиков и эксперты. Подробности — в нашей фотогалерее.