Жители Адыгеи пожаловались Бастрыкину на дым от угольного производства

Жители Краснооктябрьского и станицы Новосвободной в Адыгее пожаловались в Следственный комитет России на густой дым от нелегального сжигания древесины. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам заявителей, с начала июня вблизи населенных пунктов ведется незаконное производство угля, сопровождающееся едким дымом. Местные жители отмечают, что не могут нормально дышать, а надзорные органы не реагируют на ситуацию.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Василию Ларину провести процессуальную проверку. Ход исполнения проверки находится на контроле центрального аппарата комитета.

Анна Гречко