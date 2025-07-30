Премьер Удмуртии провел совещание о работе при ограничениях мобильного интернета

Сроки подключения дома или офиса к интернету достигают трех недель, операторы связи предупреждены о необходимости соблюдать антимонопольное законодательство и не допускать завышения тарифов, написал в Telegram председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов после совещания по работе в условиях ограничения мобильного интернета с представителями банков, операторов и провайдеров. Оно состоялось накануне, 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Ефимов, Telegram Фото: Роман Ефимов, Telegram

Операторы связи ускорят процесс обустройства в Ижевске дополнительных бесплатных точек доступа к Wi-Fi. Минцифры и Корпорация развития Удмуртии, в свою очередь, обновят соответствующую карту. Минпромторг проработает с федеральными торговыми сетями вопрос организации точек доступа в магазинах.

Банки продолжат перевод терминалов оплаты на проводной интернет. К сегодняшнему дню это сделали владельцы порядка 2,5 тыс. терминалов. Обсужден вопрос ускорения SMS-рассылки о введение режимов, связанных с беспилотной опасностью.

Ранее председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что ограничение мобильного интернета в Ижевске и нескольких районах республики введено на неопределенное время. «В связи с оперативными данными принято решение о временном ограничении мобильного интернета. Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы»,— написал премьер-министр региона.