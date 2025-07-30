Власти Новороссийска объяснили причину пробок на въезде в город

Автомобилисты сообщили о значительных заторах на въезде в Новороссийск 30 июля. Причины транспортной загруженности разъяснил заместитель главы администрации города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ФКУ Упрдор «Черноморье», на въездном участке расположено шесть светофорных перекрестков, где ранее продолжительность разрешающего сигнала достигала 120 секунд, а на двух из них — 125 и 90 секунд соответственно.

Дополнительные трудности вызвали скачки напряжения, которые нарушили синхронизацию работы светофоров. По словам господина Гаврикова, в настоящее время завершена перепрошивка оборудования, а также унифицировано время действия зеленого сигнала на всех шести участках — от 100 до 120 секунд в рамках единого цикла.

Вячеслав Рыжков