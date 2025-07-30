В Железноводске достроят полкилометра дорог до конца 2025 года

Железноводск планирует увеличить протяженность асфальтированных дорог на полкилометра до конца 2025 года. Об этом сообщил мэр города-курорта Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации города Железноводска Фото: Пресс-служба администрации города Железноводска

По словам господина Бакулина, среди запланированных работ — строительство асфальтовой дороги к 70-квартирному дому протяженностью 0,6 км. В 2026 году власти намерены построить новую магистраль на ул. Силантьева и ул. Сухаревского длиной 2,2 км.

«В настоящее время общая протяженность дорог в Железноводске составляет 133,2 км»,— пояснил глава Железноводска.

Валентина Любашенко