В Балакове дети заразились инфекцией в интернатном учреждении, началась проверка

Прокуратура Балакова Саратовской области приступила к проверке сведений о заболевании воспитанников интернатного учреждения. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, у нескольких воспитанников интернатного учреждения выявили энтеровирусную инфекцию, их увезли в лечебное учреждение. Там им оказали необходимую помощь.

Специализированная организация провела санитарную обработку помещений учреждения. Прокуратура оценит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе контрольно-надзорных мероприятий с привлечением специалистов территориального отдела Роспотребнадзора предстоит проанализировать полноту и своевременность принятых администрацией интернатного учреждения мер по обнаружению, предотвращению распространения заболевания, а также уведомлению заинтересованных служб.

Павел Фролов