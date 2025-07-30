В КБР за сутки потушили пожары на 4,9 тысячи «квадратах»

В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки, 29 июля, подразделения МЧС 14 раз привлекались к тушению пожаров. По информации пресс-службы регионального управления ведомства, общая площадь возгораний составила 4,9 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Так, на 500 кв. м сгорела кровля дома на улице Советской в селе Чегем Второй. Всего на происшествия реагировали 100 специалистов и 20 единиц техники.

Уточняется, что поисково-спасательные работы не проводились, на водных объектах происшествий не произошло. Сотрудники МЧС один раз привлекались к ликвидации ДТП. За прошедшие сутки погибших нет, пострадал один человек.

Константин Соловьев