На Ставрополье погибла мотоциклистка из Московской области

В Благодарненском округе в аварии погибла женщина-мотоциклист. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне ночью, 29 июля, на трассе «Журавское-Кучерла-Красный Маныч». Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Елизаветинской в направлении Благодарного, выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Honda. От полученных травм на месте скончалась 53-летняя водитель мотоцикла, жительница Московской области, 64-летнего водителя автомобиля доставили в больницу.

Константин Соловьев