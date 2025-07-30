В Ставропольском крае число ипотечных кредитов для ИЖС снизилось на 71%

С января по май 2025 года в Ставропольском крае выдали 889 ипотечных кредитов для покупки и строительства объектов индивидуального жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это на 71,4% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Центробанка России.

В регионе почти в два раза снизился общий объем ипотечных кредитов. Он составил около 15 млрд руб.

Вместе с тем, в Дагестане за тот же период выдали 616 ипотечных кредитов для ИЖС. Это на 81,4% меньше прошлогодних показателей. Объем выданных ипотек сократился на 40,6%, составив почти 6,6 млрд руб.

Мария Хоперская