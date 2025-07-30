В Ленобласти загорелся ангар с картоном на площади более 1 тыс. кв. м

В деревне Лепсари Ленинградской области произошел пожар в ангаре. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В результате обрушилась кровля на площади 600 тыс. кв. м. В тушении участвуют более 30 специалистов с применением 12 единиц техники. Внутри ангара — картон и бытовые отходы. Информации о пострадавших не было.

Всеволожская городская прокуратура начала проверку. По предварительной информации, пожар начался вчера около 22:00 мск. Будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности и трудового законодательства.