Франция добивается освобождения шампанского от пошлин США

Франция настаивает на исключении шампанского и другой винодельческой продукции из списка товаров, в отношении которых будут действовать 15-процентные пошлины США. Об этом пишет газета The Financial Times.

По данным издания, соглашение между ЕС и США от 27 июля вызвало сомнения в Париже и Брюсселе относительно того, в отношении каких товаров пошлины действовать не будут. Собеседники из ЕС сообщили газете, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Собеседники издания сошлись во мнении, что крепкие напитки могут исключить из санкционного списка, переговоры относительно винной продукции, по их словам, продвигаются медленнее. При этом представители США заявили, что никаких исключений для крепких спиртных напитков и вин не будет.

В 2024 году, по данным Федерации экспортеров вин и алкоголя (FEVS) Франции, страна экспортировала алкогольные напитки на сумму €15,56 млрд. €10,9 млрд составил экспорт вин из Франции, €4,5 млрд — крепкого алкоголя.

27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп заключили сделку о введении 15-процентных пошлин на товары, экспортируемые в США из ЕС. Эта ставка ниже обещанных раннее господином Трампом 30%. Сделка предусматривает закупку энергоносителей из Штатов на $750 млрд и вооружений — на $600 млрд.

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