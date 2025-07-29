Арестованный во Франции баскетболист Касаткин не признает обвинения в кибермошенничестве

В интервью для «Ъ» российский баскетболист Даниил Касаткин рассказал, что «в компьютерах никогда не разбирался» и использовал их только для личных целей. По его словам, он слабо понимает, в чем конкретно его обвиняют в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ничего конкретного: сказали, что меня обвиняют в электронной хакерской атаке или мошенничестве. Я ничего не понимаю в этих обвинениях. В компьютерах никогда не разбирался и использовал их только для учебы и просмотра баскетбола»,— рассказал о выдвинутом обвинении господин Касаткин.

21 июня Даниила Касаткина арестовала французская полиция по запросу США за вымогательство. Американцы подозревают 26-летнего россиянина в причастности к киберпреступлениям. На слушаниях в Париже было решено оставить баскетболиста под стражей.

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