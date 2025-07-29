С августа в Башкирии увеличат страховые пенсии 229 тысячам пенсионеров

С 1 августа этого года отделение Социального фонда России по Башкирии проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для 229 тыс. пенсионеров, работавших в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства.

Выплаты увеличат получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году. Увеличатся страховые пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого оформлена пенсия, от работодателя поступили деньги, ранее не учтенные при назначении выплат.

Размер августовской прибавки к пенсии зависит от величины зарплаты пенсионера: чем выше заработок, тем больше увеличат выплату. Самая большая прибавка — три пенсионных коэффициента.

Информация о накопленных коэффициентах будет в выписке из индивидуального лицевого счета. Ее можно запросить через личный кабинет на портале Госуслуг.

Перерасчет проводится автоматически. Пенсии в августе выплатят согласно графику.

Вместе с перерасчетом страховых пенсий с 1 августа скорректируют выплаты из пенсионных накоплений накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты для участников программы софинансирования пенсии. Перерасчет проведут по итогам инвестирования пенсионных накоплений в 2024 году.

Майя Иванова