В Свердловской области зарегистрировано 28 тысяч пострадавших от укусов клещей

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 28 тыс. случаев укусов клещей, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом, показатель заболеваемости клещевыми инфекциями на 10% ниже среднего многолетнего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В больницы с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 175 человек (диагноз подтвержден у 48), с подозрением на клещевой боррелиоз — 307 человек (подтвержден у 162). Исследования клещей показали наличие возбудителей клещевого энцефалита (1,18%), лайм-боррелиоза (42,8%), моноцитарного эрлихиоза (3,3%) и гранулоцитарного анаплазмоза (1,17%).

С начала года против клещевого вирусного энцефалита проведено 182,6 тыс. вакцинаций и 352,5 тыс. ревакцинаций. План акарицидных обработок выполнен на 100%.

На прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировано 27,8 тыс. случаев укусов клещей. В стационары госпитализировано 167 человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (подтвержден у 43 человек) и 288 человек с подозрением на клещевой боррелиоз (подтвержден у 151 человека).

Полина Щуцкая