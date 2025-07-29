Жителю Ирбита вынесен приговор за осквернение Вечного огня

В Ирбите (Свердловская область) местный житель признан виновным в реабилитации нацизма за осквернение символа воинской славы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Суд установил, что 11 января 30-летний мужчина на бульваре Победы прикурил сигарету от Вечного огня на мемориале «Боевым и трудовым подвигам ирбитчан в Великой Отечественной войне 1941—1945». После этого он закурил и покинул постамент, осквернив символ воинской славы и оскорбив память защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием 15% от заработной платы в доход государства.

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, преступление было выявлено сотрудником уголовного розыска при просмотре видеозаписей с камер наблюдения.

Ранее Свердловский областной суд вынес приговор жительнице Нижнего Тагила, признав ее виновной в реабилитации нацизма. 22 июня 2024 года Серафима Селенских в состоянии алкогольного опьянения прикурила от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». Ей назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Полина Щуцкая