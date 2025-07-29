СКР возбудил дело против жителя Кубани по подозрению в изнасиловании школьницы

Следователи задержали 19-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки. Лабинским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 27 июля 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в лесу возле станицы Ереминской. На месте он встретил знакомую ему 14-летнюю девушку и совершил в отношении нее преступление сексуального характера, после чего скрылся.

Местонахождение подозреваемого установили в короткие сроки благодаря работе следователей и оперативников. Фигуранта арестовали на территории Лабинска.

С задержанным проводят необходимые следственные мероприятия. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Следствие планирует ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. По делу продолжается сбор доказательств.

Анна Гречко