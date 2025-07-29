Управляющая компания в Новороссийске незаконно включает страховку в квитанции

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю призвал жителей Новороссийска подать коллективную жалобу на управляющую компанию «Пик-Комфорт», которая незаконно включает добровольное страхование в квитанции за ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Территориальный отдел ведомства в Новороссийске получает множество обращений горожан по поводу включения страховых услуг в счета за коммунальные платежи. Чиновники напомнили, что, согласно закону о защите прав потребителей, исполнитель не может оказывать дополнительные платные услуги без согласия клиента.

Граждане вправе отказаться от оплаты таких услуг, а при их оплате — потребовать возврата денег. Сбор платежей за страхование не относится к услугам управляющей компании по договору управления многоквартирным домом.

Заключение договора страхования является правом собственников жилья, но для этого требуется решение общего собрания жильцов дома. Включение страховки в квитанции без такого решения выходит за рамки полномочий УК и нарушает право потребителей на самостоятельный выбор страховой компании.

Роспотребнадзор предложил пострадавшим жителям обратиться с коллективной жалобой от имени не менее 20 собственников или пользователей квартир в домах, которые обслуживает «Пик-Комфорт». При получении такого обращения ведомство подаст иск в суд для защиты прав группы потребителей.

Лия Пацан