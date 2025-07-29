Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Германии пытаются сформировать из России образ врага. По его мнению, такая политика не отвечает интересам народов европейских стран.

«Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны,— сказал господин Песков. — На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению».

Как считает господин Песков, такие действия не отвечают интересам народов европейских стран.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее говорил, что «Германия — снова враг России». «Германия и так уже участник конфликта: ее техника и специалисты прямо воюют с Россией»,— отмечал он.

Анастасия Домбицкая