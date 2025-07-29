Брата фронтменов группы Oasis обвиняют в изнасиловании и других преступлениях

59-летнему Полу Галлахеру, старшему брату Ноэла и Лиама Галлахеров из британской рок-группы Oasis предъявлены обвинения в изнасиловании и других преступлениях сексуального характера, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dave J Hogan / Getty Images Фото: Dave J Hogan / Getty Images

Пола Галлахера обвиняют в изнасиловании, принуждении и насильственном контроле, трех эпизодах сексуального насилия, трех эпизодах преднамеренного удушения, двух эпизодах угрозы убийством и нападении с причинением реального вреда здоровью, сообщила столичная полиция. Суд над старшим из братьев Галлахеров начнется 27 августа.

Полиция начала расследование в отношении Пола Галлахера в прошлом году. Следствие утверждает, что он совершил все вменяемые ему в вину преступления в период с 2022 по 2024 год. Сам Пол Галлахер все обвинения в свой адрес отрицает и сотрудничает со следствием, чтобы доказать свою невиновность, заявили адвокаты обвиняемого.

Кирилл Сарханянц