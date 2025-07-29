Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае нашли пропавшую 17-летнюю школьницу

В Александровском округе Ставропольского края сотрудники Следственного комитета нашли пропавшую 17-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

« Противоправных действий в отношении неё совершено не было. Девушка без ведома родителей поехала в город Минеральные Воды, где все это время и находилась»,— прокомментировали в СУ СК Ставропольского края.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», несовершеннолетняя утром 26 июля ушла из дома в селе Грушевском и не вернулась.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все