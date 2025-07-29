На Ставрополье соцконтракты помогли увеличить доходы 84% жителей
На Ставрополье 84% жителей, участвующих в программе социальных контрактов, добились увеличения доходов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Тelegram-канале ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Высокий результат говорит о том, что программа действительно работает»,— прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко.
Участница программы Дарья Сергеева решила развить собственное увлечение — изготовление авторских украшений. На полученные средства предприниматель приобрела оборудование, материалы, обустроила рабочее место.
По словам госпожи Сергеевой, весь процесс от составления бизнес-плана до получения выплаты занял около месяца.