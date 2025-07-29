Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье соцконтракты помогли увеличить доходы 84% жителей

На Ставрополье 84% жителей, участвующих в программе социальных контрактов, добились увеличения доходов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Тelegram-канале ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Высокий результат говорит о том, что программа действительно работает»,— прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Участница программы Дарья Сергеева решила развить собственное увлечение — изготовление авторских украшений. На полученные средства предприниматель приобрела оборудование, материалы, обустроила рабочее место.

По словам госпожи Сергеевой, весь процесс от составления бизнес-плана до получения выплаты занял около месяца.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все