Ростовская АЭС в Волгодонске работает в штатном режиме после атаки беспилотников

В Волгодонске работа Ростовской атомной электростанции продолжается в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале АЭС.

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«Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки», — говорится в сообщении.

Согласно интерактивной карте института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии наук, радиоционный фон на Ростовской АЭС находится в норме. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что над Волгодонском средства ПВО уничтожили беспилотник. Всего за ночь 29 июля над Ростовской областью сбили 22 БПЛА.

Константин Соловьев