В Кигинском районе водитель сбил сторожа

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 67-летнего сторожа ООО «Биотехтугузлы» в Кигинском районе.

Вечером 27 июля при въезде на склад водитель «КамАЗа» сбил сторожа. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, отметила руководитель ведомства Татьяна Астрелина.

ООО «Биотехтугузлы» зарегистрировано в сентябре 2020 года в деревне Вакиярово Кигинского района. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. Владельцами являются Динар и Данис Ахметдиновы. В 2024 году при выручке 143 млн руб. чистая прибыль составила 538 тыс. руб.

Майя Иванова