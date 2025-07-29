Главные новости к утру 29 июля

Еврокомиссия (ЕК) предупредила руководство Украины о риске полной приостановки финансовой поддержки из европейских фондов. Угроза связана с давлением правительства страны на антикоррупционные органы. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

Число раненых при стрельбе в офисном здании в центре Манхэттена (Нью-Йорк) возросло до шести, пишет New York Post (NYP). Жертвами нападения стали пять человек, среди них — офицер полиции.

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении соглашения о перемирии, пишет AFP. Несмотря на прекращение огня вдоль границы, боевые столкновения в отдельных районах продолжаются.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов прилетел с рабочим визитом в Хьюстон, США. Во время поездки он планирует встретиться с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Переговоры пройдут 31 июля.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовит план по признанию Палестины. Он может быть представлен уже на этой неделе, пишет The Times.

Донецкая народная республика (ДНР) подверглась массированной атаке ВСУ. Без света остались более 150 тыс. мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Донецкэнерго».

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Из-за сильных ливней в Пекине погибло 30 человек. Об это сообщило Синьхуа со ссылкой на власти города. 28 человек погибло в городском районе Миюнь, где выпало 543 мм осадков, еще две жертвы в районе Яньцин. В столице Китая, а также в пострадавшей от наводнения провинции Хэбэй в понедельник введен режим экстренного реагирования.