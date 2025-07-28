За Кубок главы Екатеринбурга по бильярду будут бороться 180 спортсменов

Церемония открытия III Кубка Мира «Кубок Главы Екатеринбурга» по бильярдному спорту прошла на площадке Public Club Billiards.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии III Кубка Мира «Кубок Главы Екатеринбурга» по бильярдному спорту

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии III Кубка Мира «Кубок Главы Екатеринбурга» по бильярдному спорту

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Кубок главы Екатеринбурга впервые прошел в 2023 году при поддержке городской администрации, министерства спорта Свердловской области и Федерации бильярдного спорта России. Главная цель мероприятия — популяризация и развитие русского бильярда как национального вида спорта, который объединяет как любителей, так и профессиональных игроков. Призовой фонд турнира — 5 млн руб.

«Бильярд — это не просто развлечение. Это серьезный вид спорта, требующий основательную физическую подготовку. Мы собираем всю элиту русского бильярдного спорта — это действующие чемпионы мира и мастера спорта»,— отметил мэр Алексей Орлов. «Всего за три года Екатеринбург стал одним из важных центров развития бильярдного спорта. Мы подаем мощный пример другим регионам»,— добавил исполнительный директор федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

По словам Алексея Орлова, в турнире принимает участие 180 участников — в три раза больше, чем в 2023 году. Они представляют Россию, Армению, Белоруссию, Кыргызстан, Узбекистан.

Соревнования будут проходить с 29 июля по 3 августа. На церемонии открытия анонсировали инновационные состязания по фиджитал-бильярду: 3 августа впервые пройдут командные соревнования не только за реальным столом, но и в компьютерной игре.

Сергей Зубарев