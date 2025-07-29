Агрохолдинг «Степь» выставил на продажу портовые активы

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») начал поиск покупателей для своих портовых активов в Азове и Волгодонске. Общая мощность перевалки зерна на этих объектах превышает 2 млн т в год с возможностью расширения. Однако сделка пока не состоялась из-за разногласий по цене, сообщили «Ъ» источники.

Терминал в Азове способен перегружать до 1,5 млн т зерна ежегодно, элеватор в Волгодонске — 600 тыс. т. Оба актива имеют потенциал для увеличения мощностей и развития перевалки наливных грузов. EBITDA азовского терминала оценивается в 500 млн руб. в год с перспективой роста до 1 млрд руб.

Решение о продаже может быть связано с ухудшением конъюнктуры зернового экспорта. В 2024/25 сезоне поставки пшеницы из России сократились до 40,8 млн т против 46 млн т годом ранее. Аналитики связывают это со снижением урожая и низкими ценами.

В «Степи», по словам источника «Ъ», рассчитывали на высокую оценку активов, но предложения потенциальных покупателей сочли заниженными. Источники «Ъ» не исключают, что сделка может быть заключена позже при более выгодных условиях.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Степь" уходит с моря».