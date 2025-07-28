ФК «Урал» одержал победу над «Черноморцем» в матче второго тура Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче второго тура Лиги PARI сезона-2025/2026. Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 3:2 (2:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Нападающий «Урала» Мартин Секулич открыл счет на 22-й минуте. После чего счет сравнял Саид Алиев, но Матвей Бардачев вывел хозяев вперед. Победный гол забил Силвие Бегич на 90+4-й минуте.

В следующем туре «Урал» примет «Родину» 2 августа, а «Черноморец» 3 августа сыграет дома с тульским «Арсеналом».

Напомним, в сезоне 2024/2025 «Урал» занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 59 очков за 34 матча. Победителем турнира стала калининградская «Балтика», заработавшая 69 очков. В стыковых матчах за право участия в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026 ФК «Урал» уступил «Ахмату» по сумме двух встреч со счетом 2:3.

Ранее в Ярославле ФК «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником» в матче первого тура Лиги PARI между. Игра завершилась со счетом 1:0.

Полина Щуцкая