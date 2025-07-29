Истец не попал в десяточку

Мажоритарному владельцу ООО «БКС-строй» — ООО «Принт-сервис» — не удалось отсудить 969 млн руб. у бывшего директора строительной компании. «Принт-сервис» пытался доказать, что Рифат Гарипов, будучи руководителем компании, нанес ей убытки. Арбитражные суды двух инстанций пришли к выводу, что истец слишком поздно обратился за защитой своих прав: спустя десять лет после увольнения господина Гарипова. Юристы полагают, что решения судом соответствуют сложившейся юридической практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды отказались взыскивать ущерб с бывшего директора "БСК-строй"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суды отказались взыскивать ущерб с бывшего директора "БСК-строй"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вслед за арбитражным судом Башкирии отказал мажоритарному владельцу ООО «БКС-строй» во взыскании с его бывшего директора Рифата Гарипова убытков в размере 969 млн руб.

ООО «Принт-сервис» владеет 66,5% в уставном капитале «БКС-строй». 33,5% — в собственности Рауфа Файзерахманова.

Рифат Гарипов был генеральным директором «БКС-строя» с 25 декабря 2006-го по 19 декабря 2014 года.

Как пояснил представитель истца в суде, «Принт-сервис» не знакомили с бухгалтерской документацией дочерней компании, а «БКС-строй» «фактически не находилось по месту регистрации».

ООО «Принт-сервис», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Октябрьском в апреле 2007 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Совладельцы — Рашит Лукманов (95%) и Альбина Хайбрахманова (5%). Основной вид деятельности — оптовая торговля. Финансовой отчетности компания не раскрывает.

ООО «БКС-строй» зарегистрировано в Уфе в декабре 2006 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство зданий. Финансовая отчетность не публикуется.

В марте 2021 года было решено провести аудиторскую проверку «БКС-строя» с 1 января 2007 по 2020 год включительно. Результаты стали известны истцу в марте 2023 года. По итогам ревизии, заявил представитель «Принт-сервиса» в суде, выяснилось, что компания в 2007–2008 годах выдала займы физлицам на сумму 29,3 млн руб., из которых были возвращены 558,8 тыс. руб. Кроме того, компания не получила 163,7 млн руб., которые инвестировала в строительство.

Также господин Гарипов якобы в собственных интересах брал в компании беспроцентный заем на 6,3 млн руб., а также списал 87,8 млн руб. на оплату неких векселей. В сумму убытков истец также включил кредиторскую задолженность компании в размере 343,4 млн руб., сформированную во время руководства Рифата Гарипова.

Господин Гарипов просил в удовлетворении иска отказать, сославшись на пропуск срока исковой давности: с момента его увольнения прошло более десяти лет.

В марте этого года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска. Он согласился, что «Принт-сервис» пропустил срок исковой давности. Кроме того, истец, отметил суд, «действуя разумно и добросовестно», мог в любое время запросить документацию о деятельности общества. Доказательств этого компания в суд не предоставила, отмечено в решении.

В апелляционной инстанции представитель «Принт-сервиса» просил исковые требования удовлетворить, а в заявлении о пропуске срока исковой давности отказать. Истец настаивал, что узнал о нарушениях только по итогу аудиторской проверки.

Представитель Рифата Гарипова напоминал о пропуске срока исковой давности, «в связи с чем бывший руководитель по истечении такого длительного времени по объективным причинам не может документально обосновать свою позицию».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам первой инстанции, согласился с выводами регионального суда: «Принт-сервис» не доказал, что предпринимал попытки истребовать финансовые документы «БКС-строя» и подал иск спустя десять лет после увольнения ответчика.

Номера телефонов «Принт-сервиса», указанные в ЕГРЮЛ, были недоступны.

«В деле наблюдается редкая процессуальная ситуация — “отмена без отмены”. В частности, апелляционный суд, отменив решение нижестоящего суда по формальным основаниям и рассмотрев дело по правилам первой инстанции, пришел к тем же выводам, вновь отказав истцу в удовлетворении иска. Не думаю, что в кассационной инстанции возможен разворот дела. Учитывая, что апелляция восполнила недостатки первоначального решения, перспектива изменений в дальнейшем представляется маловероятной. Правовые выводы апелляции довольно устойчивы и согласуются с судебной практикой по аналогичным спорам»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов