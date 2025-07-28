Мэра Березовского и его заместителя допустили до голосования по избранию главы

Конкурсная комиссия отобрала из пяти заявившихся претендентов на должность главы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) действующего градоначальника Евгения Писцова и его заместителя по социальным вопросам Артура Садреева, рассказал журналистам управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Владимир Шауракс. Он пояснил, что утвержденные кандидаты имеют «управленческий потенциал и вовлеченность в решение вопросов местного значения». «В этом они чувствуют себя более уверенно по сравнению с другими кандидатами, оперируют конкретными фактами и стратегиями»,— сказал господин Шауракс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владимир Шауракс добавил, что комиссия отметила «высокий уровень подготовки» Елены Перминовой, Анны Гуцеловской и Игоря Ненашева, которые не были допущены до голосования депутатов. По словам чиновника, господин Ненашев «заслуживает быть в управленческом резерве». «Игорем Ненашевым достаточно серьезно проработаны вопросы в сфере ЖКХ»,— пояснил господин Шауракс.

Как сообщили «Ъ-Урал» в думе Березовского, депутаты рассмотрят вопрос об избрании мэра на заседании в четверг, 31 июля.

Депутаты проведут второе голосование за кандидатов на пост мэра спустя шесть месяцев после утверждения главой начальника отдела инвестиционного развития местной администрации и жены личного водителя градоначальника Юлии Маслаковой. Ожидалось, что чиновница выступит в роли «технического» кандидата господина Писцова, который руководит муниципалитетом с 2011 года, однако из-за конфликта главы с депутатским корпусом в поддержку госпожи Маслаковой неожиданно выступили 17 из 23 парламентариев. На собственную инаугурацию Юлия Маслакова не явилась, Евгений Писцов продолжил работать в должности мэра. В марте суд удовлетворил иск чиновницы к думе Березовского и признал решение об ее избрании недействительным.

Сообщалось, что на решение думы Березовского мог повлиять бывший глава муниципалитета Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал», контролирует большинство депутатов местной думы. Собеседник отмечал, что руководство региона вело с экс-мэром консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский соответствующую информацию опроверг. По его словам, он обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы.

В разговоре с «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области сообщил, что областные власти договорились с думой Березовского и депутатом заксобрания региона, генеральным директором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским о переизбрании мэром Евгения Писцова на новый, четвертый срок. Собеседник добавил, что в 2026 году господин Писцов может перейти «на повышение» в правительство или в областное заксобрание.

Василий Алексеев, Березовский