В Подмосковье пять человек осудили за попытку теракта

Второй Западный окружной военный суд признал виновными в подготовке теракта пять человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, несовершеннолетний фигурант получил четыре года лишения свободы, остальные четверо — от 16 до 19 лет колонии по делу о подготовке теракта (ст. 30, ст. 205 УК). Никто из осужденных не признал вину.

По версии следствия, фигуранты разработали план атаки воинской части в Балашихе и пути отхода от нее. Далее они планировали подорвать технику и устроить поджог, считают правоохранители. Также, по версии следствия, фигуранты подожгли медицинский автомобиль с кислородными баллонами, принадлежащий одной из госструктур. Предварительно установлено, что фигуранты выполняли инструкции, полученные от кураторов из Украины.