Ульянов: организация по запрещению химоружия приняла запрос России по Украине

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла в работу запрос России проверить информацию об использовании Киевом запрещенного оружия. Об этом сообщил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

21 июля постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил в интервью, что Россия предоставила Техническому секретариату ОЗХО «значительный массив информации, доказывающей использование токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками киевским режимом против мирного населения и военнослужащих ВС РФ».

17 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что с начала специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ. По словам Алексея Ртищева, последний к тому моменту случай был зафиксирован 8 июля нынешнего года в районе населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики.

С начала конфликта на Украине и Россия, и Украина неоднократно обвиняли друг друга в применении запрещенного оружия и сообщали в ОЗХО о случаях применения химоружия.

Анастасия Домбицкая