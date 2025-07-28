В Свердловской области в оборот вернут почти 10 тыс. га сельхозземель

В 2025 году в Свердловской области планируют вернуть в сельскохозяйственный оборот почти 10 тыс. гектаров земель, передает департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Федеральные субсидии получат 13 муниципалитетов, что позволит начать работу над новыми участками уже в 2026 году. Эти меры помогут увеличить площади под яровой сев и кормовые культуры. В рамках соглашения между Минсельхозом России и правительством Свердловской области до конца 2025 года планируют подготовить проекты межевания для 4,1 тыс. га земель и провести кадастровые работы на 5,2 тыс. га. В этом году планируется обработать 3,1 тыс. га.

В этом году заявки от муниципалитетов на кадастровые работы поступили на территорию общей площадью 18,2 тыс. га, и в следующем году планируется увеличить объемы этих работ вдвое. Субсидии из федерального бюджета в 2025 году получили Артемовский, Ачитский, Артинский, Ирбитский, Красноуфимский, Серовский, Сухоложский, Тавдинский, Талицкий, Туринский, Шалинский муниципальные округа, а также Слободо-Туринское и Усть-Ницинское сельские поселения.

Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения реализуется при минимальной нагрузке на местные бюджеты — софинансирование со стороны муниципалитетов составляет всего 0,1%.

Напомним, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву, что Средний Урал успешно завершил посевные работы, засеяв яровыми культурами 470 тыс. га, и является одним из лидеров страны по производству молока. В настоящее время идет активное формирование кормовой базы для поголовья коров.

Ирина Пичурина