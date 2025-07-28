На Дону выставили на продажу купеческий особняк XIX века за 6 млн рублей

В станице Мелиховской выставлен на продажу купеческий особняк XIX века. Соответствующее объявление опубликовано на сайте avito.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Авито Недвижимость» Фото: «Авито Недвижимость»

Продавец указал, что дом, построенный местным купцом Шеповаленковым, сохранил аутентичную архитектуру. За историческое здание площадью почти 300 кв. м. с шестью комнатами с чердаком он планирует получить за 6 млн руб. Площадь участка под строением составляет шесть соток.

В объявлении говорится, что к строению проведены коммуникации, установлены пластиковые окна, система теплого пола и автоматические ворота. Потенциальному покупателю остается только выполнить внутреннюю отделку на свой вкус.

Наталья Белоштейн