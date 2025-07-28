В Ростовской области на одну вакансию психолога претендуют более 50 человек

В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях разместили менее десяти вакансий корпоративных психологов в каждом регионе за первую половину 2025 года. За январь-июнь по России обновили или создали более 600 резюме корпоративных психологов, из них в Южном федеральном округе около 50. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«За шесть месяцев 2025 года мы видим единичные вакансии для корпоративных психологов на Юге, но их и в целом по стране ищут довольно редко, не всегда компании готовы брать подобного специалиста в штат, часто заключается договор с сервисами психологической поддержки или работа с психологом включается в ДМС», — прокомментировала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

В Ростовской области в январе-июне 2024 года разместили более 70 предложений для психологов, а за аналогичный период 2025 года — более 80. Специалисты на Дону чаще всего востребованы в сферах науки и образования, медицины и фармацевтики, продаж и клиентского сервиса, административной работы, домашнего и обслуживающего персонала, управления кадрами и тренингов.

Интерес к карьере в психологии со стороны соискателей настолько высок, что конкуренция за работу выходит далеко за пределы нормы в четыре-восемь резюме на позицию. На одну должность психолога в России приходится 45,4 резюме потенциальных кандидатов, в Ростовской области — 51, на Кубани — 44,9, в Ставропольском крае — 42.

Опрос соискателей показал, что психологическая поддержка со стороны работодателя остается в приоритете среди всех программ заботы. При этом 80% опрошенных заявили, что в их компаниях такие программы отсутствуют.

Валентина Любашенко