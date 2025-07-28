Возле стадиона «Нефтяник» в Уфе для комплексного развития отдадут 8 га земли

Мэрия Уфы приняла решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в районе Садовой улицы, Максима Горького, Кемеровской и Новоалександровского шоссе. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Площадь территории — 8 га. На ней разрешены в том числе среднеэтажная и высотная застройка. Объем жилищного строительства ограничен 166 тыс. кв. м.

На территории планируется снести один аварийный многоквартирный дом, а также три многоквартирных и 45 частных домов с надворными постройками, соответствующих критериям комплексного развития, говорится в постановлении. Реализовать проект КРТ будет необходимо в течение 15 лет с момента заключения договора.

Наталья Балыкова