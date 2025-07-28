На ремонт дороги в Камешкирском районе Пензенской области потратят 91,5 млн

В Камешкирском районе Пензенской области отремонтируют автодорогу «с. Русский Камешкир — с. Бегуч» за 91,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена составляла 101,7 млн руб. В ходе торгов подрядчик снизил ее до 91,5 млн руб. Заказчик — управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Подрядчику предстоит отремонтировать 5,6 км автодороги до 20 июня 2026 года. Денежные средства на эти работы направят из регионального бюджета в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

Павел Фролов