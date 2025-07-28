Жительницу Кургана задержали за танцы на мемориале погибшим воинам

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Кургану и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области задержали 35-летнюю местную жительницу. Она танцевала на памятнике погибшим воинам, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

В эти выходные в социальных сетях появилась видеозапись, на которой жительница Кургана 25 июля танцует на мемориальном комплексе погибшим воинам-зауральцам. Вскоре полицейские установили личность нарушительницы. Ее действиям дадут правовую оценку. Сама горожанка раскаивается в содеянном, отмечает, что тогда находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также о результатах проверки по факту инцидента глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по региону Александра Миненкова. Исполнение распоряжения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска