В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения

В Челябинской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за неблагоприятных условий, предупреждает Гидрометцентр России. До 20:00 28 июля возможно возникновение опасных явлений.

В понедельник регион продолжит ощущать влияние циклона. Ожидаются плотные облака, дожди и прохлада. 28 июля будет облачно с дождями, возможны сильные ливни и град. Ветер с севера будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать 17 м/с, а при грозах — до 25 м/с. Ночная температура составит +10-15°C, а дневная — +18-23°C, в горах — до 15°C.

По прогнозам, к началу августа циклон потеряет силу и уйдет на восток. Ослабление осадков ожидается 30-31 июля, а с началом августа погода заметно улучшится.