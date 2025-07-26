В Курской области за неделю уничтожено более 1,6 тыс. взрывоопасных предметов

Пиротехнический отряд МЧС России за прошедшую неделю обезвредил более 1,6 тыс. взрывоопасных предметов в приграничье Курской области, сообщила пресс-служба министерства. Специалисты обследовали уже более 260 га территорий. В общей сложности уничтожено более 12 тыс. боеприпасов, в их числе суббоеприпасы, самодельные дроны, ракеты, гранаты и сбросы с БПЛА.

В середине июля региональные власти сообщали, что в Курской области остаются заминированными еще 15 населенных пунктов, было разминировано 45. Бои в Курской области продолжались с августа 2024-го по апрель 2025 года. 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона. Ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ оценили в 90 млрд руб.