Падение рождаемости в Китае привело к закрытию десятков тысяч детских садов и школ

С 2020 по 2024 год в Китае количество детей трех-пяти лет, посещающих детские сады, сократилось на 12 млн с рекордно высокого показателя в 48 млн. За ненадобностью в последние три года были закрыты 41,5 тыс. детских садов. До этого в стране работали 295 тыс. детских дошкольных учреждений. Вслед за детскими садами закрываются и школы. Как отмечает Financial Times (FT), эта ситуация наглядно отражает серьезную проблему сокращения рождаемости.

Население страны стабильно сокращается с 2020-х годов, достигнув рекордно низкого показателя в 2023 году. С учетом сокращения числа детей и быстрого старения населения многие владельцы частных детских садов перепрофилируют свои учреждения в дома престарелых, дневные стационары или центры досуга для пожилых людей. По оценкам владелицы трех частных детсадов в городе Цзиньхуа, с которой поговорили журналисты FT, в стране закрылось уже 90% частных детских садов. Что касается государственных учреждений дошкольного и школьного образования, то они просто стоят пустыми.

Алена Миклашевская