СКР возбудил уголовное дело после взрыва в многоэтажке Саратова

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ), по факту взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

Дело открыто в следственном отделе по Ленинскому району города Саратова СУ СКР по Саратовской области.

Взрыв произошел в 11:00 мск по адресу: улица Блинова, 2. По сообщениям МЧС, обрушился угол дома с 7 по 10 этаж. Погибли три человек, среди них один ребенок. ТАСС сообщили в оперативных службах, что в результате взрыва повреждены или разрушены 30 квартир.

Официально число пострадавших еще не оглашалось. По данным Telegram-канала Baza, спасатели достали из-под завалов пятерых пострадавших, в том числе пятилетнюю девочку. Жителей соседних домов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения. На месте работают 20 спасателей и 8 единиц техники, также привлечены кинологи.

На месте аварии развернут оперативный круглосуточный штаб. В ближайшее время начнет работу горячая линия. Сейчас обратиться за помощью можно по номерам: 8 937 225 57 12 и 8 (8452) 63 33 73.