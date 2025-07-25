Краснодарский журналист «Коммерсанта» победила в конкурсе статей о военном следствии

Главное военное следственное управление СК Российской Федерации признало Анну Перову, собственного корреспондента газеты «Коммерсантъ» в Краснодарском крае, победителем всероссийского конкурса публикаций о работе военного следствия.

В творческом конкурсе Главного военного следственного управления СК России участвовали журналисты из различных субъектов России. Жюри отметило статью Анны Перовой от 23 января 2025 года «Диагноз на СВО поставлен за взятку. Осужденный за откат врач отправился на передовую».

Статья заняла первое место в номинации «Лучшая работа по освещению деятельности военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупции».

Ирина Соболева