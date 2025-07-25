Патрушев назвал договор Великобритании и Германии о дружбе «антироссийским»

Новый договор Германии и Великобритании о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны носит явный антироссийский характер, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«При этом подписанный на прошлой неделе германо-британский договор о дружбе по сути является договором о военном, военно-морском и военно-техническом сотрудничестве и носит явный антироссийский характер»,— сказал господин Патрушев в интервью агентству «РИА Новости».

В июле канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны. Соглашение заключили во время визита господина Мерца в Лондон, оно включает пункт о взаимопомощи в случае любой стратегической угрозы для одной из них.

Договор предусматривает более тесное взаимодействие двух стран в сферах миграции, безопасности, торговли и инфраструктуры.

Схожие договоры обе страны уже имеют с Францией. Подписанное соглашение завершило образование в Европе оборонного треугольника Берлин—Париж—Лондон.

Подробности — в материале «Ъ» «У немцев и британцев наметился союз».