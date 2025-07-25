Глава СКР вновь затребовал доклад о проживании саратовцев в аварийном общежитии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил еще раз доложить по уголовному делу о халатности (ст. 293 УК РФ), повлекшей нарушение прав жителей Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В соцсети появилось повторное видеообращение к господину Бастрыкину, авторами которого стали жители аварийного общежития на ул. Заречной Саратова. Они отметили, что здание признали аварийным в 2017 году, есть решение суда, но до сих пор жильцов не расселили. Со слов граждан, проживать в разрушающемся общежитии опасно для жизни и здоровья.

Ранее глава СКР уже обращал внимание на указанную ситуацию. Начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по защите жилищных прав граждан.

Павел Фролов