Самарское УФАС оштрафовало «АвтоТюнингШоп» за введение в заблуждение о связи с АвтоВАЗом
Самарское УФАС оштрафовало ООО «АвтоТюнингШоп» за название «LadaTuningShop», имеющее сходство с брендом «Lada» и вводящее в заблуждение о связи общества с АО «АвтоВАЗ». Основанием для разбирательства послужила жалоба АвтоВАЗа, сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как выяснилось в ходе проверки, на сайте ООО имелось заявление о продаже тюнинг-запчастей для автомобилей Lada, а также использовались адрес электронной почты и доменное имя, указанные без разрешения правообладателя.
«Подобные действия приводят к недобросовестной конкуренции и могут негативно сказаться на репутации и продажах АвтоВАЗа»,— констатировали в УФАС.
В итоге управление признало действия «АвтоТюнингШопа» недобросовестными и оштрафовало компанию на 300 тыс. руб. Административный штраф также наложен персонально на директора общества.